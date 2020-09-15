  1. Türkiye
15 Eyl 2020 09:39

Terör örgtü IŞİD’in medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

Terör örgtü IŞİD’in medya sorumlusu Bursa’da yakalandı

IŞİD'in medya yapılanması sorumlusu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sputnik'in haberine göre, IŞİD'in medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa’da olduğunu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri sonrasında yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

News Code 1889140

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler