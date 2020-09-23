Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: ABD bize ne müzakere dayatabilir ne de savaş

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

ABD'nin kendilerine müzakere ya da savaşı dayatamayacağını savunan Ruhani, "Hayat, yaptırımlarla çok ağır fakat ondan daha ağırı bağımsızlığın olmadığı bir hayattır. Bugün dünya için 'zorbalığa ve kabadayılığa hayır' deme zamanıdır. Hegemonya ve tahakküm devri geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine değinen Ruhani, "ABD'li polisin dizini bir gösterici vatandaşın boynuna dayaması bizim için tanıdık bir olaydır. O diz emperyalizmin bağımsız milletlerin boynuna dayatılan dizdir ve biz onu iyi tanıyoruz." diye konuştu.

Dünyada herkesin zor bir dönemden geçtiğini ancak İran halkının uluslararası iş birliği yerine tarihin en ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Ruhani, ABD yaptırımlarının uluslararası anlaşmalara ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu söyledi.

ABD, asla süresi dolan kararların geri dönüşünü görmeyecek

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar uygulama yönündeki tek taraflı kararına tepki göstererek, “ABD’nin İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararının pratikte bir etkisi yoktur. Bu tavır, onların BM’deki son başarısızlıklardan sonra hayal kırıklığına uğradığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, “ABD, süresi dolan kararların geri dönüşünü asla görmeyecek, çünkü bu kararlar artık uluslararası hukuka göre mevcut değildir" diye konuştu.

Şehit Süleymani'nin katillerini takip etme hakkımız mahfuzdur

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, dün katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Şehit General Kasım Süleymani’nin terörizmle mücadeledeki rolüne değinerek, "Düşmanın General Kasım Süleymani'yi şehit etmekten amacı, ABD’nin bölge halkı tarafından daha fazla aşağılanmasını önlemekti" dedi.

Şehit General Süleymani’nin dünyada özgürlük isteyen insanların kalbinde kalacağını belirten Tuğgeneral Hatemi, “Şehit Süleymani’nin katillerini takip etme hakkımız mahfuzdur ve bu cinayeti işleyenler her zaman bu korkuyla yaşayacaklar” ifadesini kullandı.

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 363 bin 737'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 178 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 24 bin 656'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 712 artarak, 429 bin 193'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 922'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 363 bin 737 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.