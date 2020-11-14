ABD bölgede uzun vadeli güvensizlik çıkarmak istiyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün Tahran’ı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı Cuma Annad Sadun ile yaptığı görüşmede Şehit korgeneral Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'i anarak, “Bu iki komutan İran ve Irak millet, bölge ve insanlık üzerinde büyük hakkı var ve direniş ekseni, İran ve Irak halkı kahramanlarının kanından vazgeçmeyecek” dedi.

Bugün Irak'ın geçmişe göre daha güvenli olduğunu belirten Tuğgeneral Emir Hatemi, “Irak’ta siyasi süreci, güvenlik ve istikrar sağlanmasının yanı sıra bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi, bölgede güvenliğin sağlanmasında ve terörle mücadelede İran ve Irak arasında iyi bir işbirliği yapıldığını ifade etti.

“Başta ABD olmak üzere süper güçlerin tutumu bölgeyi istikrarsızlaştırmak için uzun vadeli planları olduğunu göreiyor” diyen Tuğgeneral Hatemi, “Bu arada son zamanlarda bazı hükümetlerin Siyonist Rejim’le gizi ilişkileri olduğunu görüyoruz. Biz bunu tüm Müslüman milletlere ‘ihanet’ olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Irak Savunma Bakanı Cuma Annad Sadun da "İki ülke arasındaki ikili ilişkiler ışığında, Irak Silahlı Kuvvetlerinin terörizmle mücadele kabiliyetlerini güçlendirmeye çalışıyoruz ve bu bağlamda elimizden geleni yapacağız" dedi.