Sınırlarımızı tehdit eden saldırganları yerle bir edeceğiz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kara kuvvetlerinin muharebe kabiliyetinin arttırılmasıyla ilgili olarak, “Kuvvetlerimizin gücünü belli bir düzeyde arttırmaya çalıştık. Böylece bugün hem ülkenin batı sınırlarında hem de doğu ve güneydoğu sınırlarındayız. Son zamanlarda Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ülkenin kuzeybatı sınırlarında konuşlandık. Bu, kara kuvvetlerinin gücünü ve savaşa hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

Tuğgeneral Hayderi, İran Ordusu Kara Kuvvetlerinin farklı birimlerinin durumuna ilikin olarak, “Kara kuvvetlerimiz İHA alanında iyi ve tehditlere yanıt verecek durumda ve sınırlarımızı tehdit eden saldırganları yerle bir edecek kadar muharebe hazırlığındadır” ifadelerinde bulundu.