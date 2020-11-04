İran uzun menzilli balistik füze fırlatma rampasını tanıttı

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay kuvvetleri’nin yeri yapım yeri yapım çok namlulu uzun menzilli balistik füze fırlatma rampası bugün sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’nin katıldığı bir törende tanıtıldı.

Tümgeneral Selami burada yaptığı konuşmada, “Bizim füzeler düşmanın vücudunu titretir ve füzelerimizin gücü düşmanların geri çekilmesini sağlar” dedi.

Tümgeneral Selami, “Bu sütun, düzenin caydırıcılığı ve güvenilir savunmasının yanı sıra siyasi iradesini düşmana gösteren müthiş bir güçtür ve gerekirse ona yüklenecek" ifadesini kullandı.