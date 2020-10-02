İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden BAE-Bahreyn-Siyonist Rejim normalleşme anlaşmasını eleştirerek, "BAE'nin Siyonistlerle normalleşme kararı sadece Abu Dabi Emirliği'nin ihanetidir ve diğer emirliklerle alakası yok." dedi.

Emir Abdullahiyan'ın attığı tweette Mossad Başkanı'nın Manama ziyaretine atıfta bulunarak, "Bahreyn’in Al Halifesi ve Suudilerin Al Salman’ı sadece Washington ve Londra’nın kuklası. İsrail, Suudi Arabistan'ı bölme planını hazırlıyor" ifadesini kullandı.