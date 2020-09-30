İran Meclisi'nden "Yemen'e insani yardım" çağrısı

Babol milletvekili Ali Karimi Firuzcayi, meclisin bugünkü açık oturumunda İran Meclisi'nin "Yemen'e insani yardım" bildirisini okuyarak, bir grup vekilin gönüllü olarak Yemen'e yardım gemilerine eşlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran Meclisi'nden "Yemen'e insani yardım" bildirisinde şu ifadeler yer alıyor;

"Masum Yemen halkı zor ve kritik bir durumdadır. Gıda, ilaç, akaryakıt, sağlık malzemeleri eksikliği, hastalık ve Suudi Arabistan ve onun Siyonist-Amerikan müttefiklerinin cinayetleri başta Yemenli çocuklar olmak üzere yüz binlerce kadın ve erkeğin hayatını tehdit ediyor. İslam dünyası ve dünyanın özgür insanları küresel bir kampanya oluşturarak Yemen halkına yardım etmelidir.

İran, ABD’nin en ağır yaptırımları altında olmasına rağmen, Anayasanın 16 (3), 152 ve 154. maddeleri gereğince Yemen halkına insani yardım sağlamakta öncülük gösteren ülkedir ve başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm ülkeleri Yemen halkına yardım etmeye çağırıyor.

İslami Şura Meclisi vekilleri olarak dünya Müslümanlarının koruyucusu İmam Hamanei’nin talimatına dayanarak zulme maruz kalan Yemen halkının mücadelesine ve Direniş Cephesi'nin büyük lideri Şehit Kasım Süleymani'nin yolunun devamına tam desteğimizi ilan ediyoruz.

1. İran Kızılayı bir an önce Yemen’e insani yardım taşıyacak gemilerin yola çıkması için uluslararası yardım kuruluşlarıyla iletişime geçerek onları bu harekete katılmaya davet etmelidir.

2. İslami Şura Meclisi’nden bir grup vekil gönüllü olarak Yemen'e yardım gemilerine eşlik edecektir.

3. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri bilgilendirmeli ve onları bu insani harekete katılmaya davet etmelidir. Bakanlık ayrıca, uluslararası düzeyde koordinasyon sağlamak için Yemen’e küresel yardım bildirisini İran İslam Cumhuriyeti'nin farklı ülkelerdeki büyükelçilerine ve ülkedeki yabancı büyükelçilere göndermelidir.

Son olarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin gururlu bayrağını taşıyan petrol tankeri ile Atlantik Okyanusu'na ve Venezuela akaryakıt gönderen bir ulus, masum Yemen halkına insani yardım taşıyan gemiler gönderebileceğini vurguluyoruz."