ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da protesto edildi

Ankara ve Atina arasındaki müzakerelerini yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Pompeo, bölgedeki anlaşmazlıklarının "güç gösterileri ile değil diyalog yoluyla" çözülmesi gerektiğini söyledi.

Pompeo, Yunanistan'ın AMNA devlet haber ajansına verdiği demeçte, "Bunu başarmak için Yunanların bu yönde çaba sarf ettiklerini gördük. Türk hükümetinin de aynı şekilde cevap vermesini bekliyoruz. Ayrıca başlatılan müzakerelerin sadece sözde değil, fiili olarak da iki ülke için kabul edilebilir sonuçlar vermesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan'ı ziyareti başkent Atina ile Selanik ve Girit'te protesto edildi.

ABD'nin Selanik Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Pomepo'nun Selanik'i ziyaretine tepki amacıyla "Savaş bakanı Pompeo evine git" şeklinde slogan atarak ABD bayrağını yaktı.

Mike Pompeo, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'ı kapsayan 5 günlük turuna devam ediyor. Çarşamba günü İtalya'ya hareket edecek olan Pompeo, resmi ziyaretini Hırvatistan ile sonlandıracak.

İki ülkeden diyalog çağrıları

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "iki ülke de sakinleşmeyi seçmiş gibi gözüküyorken Doğu Akdeniz'de onları karşı karşıya getiren kriz ile ilgili diplomasiye bir şans verelim." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" diye konuşmuştu.

Kaynak: Euronews