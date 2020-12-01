ABD, Yunanistan'a 3 adet F-35 gönderiyor

Euronews'a göre, Yunanistan'ın Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusundaki resmi talebine ABD yetkilisinden yanıt geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt Yunan Hava Kuvvetleri'nin filosuna F-35'i de katma konusundaki ilgisinin "memnuniyetle karşılandığını" belirtti.

Pyatt, "Yunanistan'ın savunma gücünü artıracak, ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Tedarik için desteğimizi verdik. Aksine yapılan tüm raporlar yanlış ve ABD politikasının yanlış beyanıdır" dedi.

Yunan medyasına göre, ABD, Yunanistan'a Mart 2021'de 3 adet kullanılmış F-35 savaş uçağı gönderecek. Yunan medyası Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'den alınacak söz konusu F-35 savaş uçaklarının “25 Mart Ulusal Bağımsızlık” kutlamaları törenlerinde gösteri geçişi yapması için çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi.