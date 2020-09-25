  1. Dünya
  2. Avrupa
25 Eyl 2020 15:10

Yunanistan: Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye yaptırım arayışını destekliyoruz

Yunanistan: Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye yaptırım arayışını destekliyoruz

Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın, kendi ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede varlık gösteren Türk kişi ve kurumlarına 'hedefli yaptırım' arayışını desteklediklerini açıkladı.

T24'e göre, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), kendi ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede varlık gösteren Türk kişi ve kurumlarına 'hedefli yaptırım' arayışını desteklediklerini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik yaptırım arayışını 'kararlı bir şekilde desteklediklerini' açıkladı.

Aleksandros Gennimatas tarafından bugün yapılan açıklamada ayrıca, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginliği azaltmadığı takdirde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirten AB Konseyi kararına atıfta bulunuldu.

News Code 1889353

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler