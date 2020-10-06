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6 Eki 2020 10:52

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gitti. Çavuşoğlu, Bakü'de Aliyev ve Bayramov ile son gelişmeleri değerlendirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek.

Görüşmede, Karabağ meselesi ele alınacak.

Kaynak: Habertürk

News Code 1889599

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