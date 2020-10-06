Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek.
Görüşmede, Karabağ meselesi ele alınacak.
Kaynak: Habertürk
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gitti. Çavuşoğlu, Bakü'de Aliyev ve Bayramov ile son gelişmeleri değerlendirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek.
Görüşmede, Karabağ meselesi ele alınacak.
Kaynak: Habertürk
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