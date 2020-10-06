Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek.

Görüşmede, Karabağ meselesi ele alınacak.

Kaynak: Habertürk