Dış müdahale Karabağ krizini karmaşık bir hale getirebilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin önemine dikkati çekerek, “İstikrar ve güvenlik kalkınma için zemin hazırlayabilir. Bölgemiz istikrarsızlığa ve yeni savaşlara tahammül edemez” dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa değinen Ruhani, bu sorunun toprak bütünlüğü ilkesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Erivan ile Bakü arasındaki krizin çözüm yolunun savaş olmadığını vurgulayan Ruhani, “Bu konudaki herhangi bir dış müdahale sadece sorunun çözümüne yardımcı olmayacak, aynı zamanda çatışmaları ve gerilimleri uzatarak durumu daha da karmaşık bir hale getirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ilaveten Tahran’ın Bakü ve Erivan’la olan ilişkisinin önemine dikkati çekerek, İran’ın iki dost ve komşu ülkenin isteği üzerine her türlü yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı da bu görüşemde, bölgedeki herhangi bir gerginlik ve çatışmanın tüm bölgenin zararına olabileceğini söyeldi.