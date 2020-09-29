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29 Eyl 2020 14:29

Çavuşoğlu'ndan 'Azerbaycan' açıklaması

Çavuşoğlu'ndan 'Azerbaycan' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti.

Büyükelçilikte açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu özetle şu mesajları verdi: "Biz Türk halkı olarak her zaman kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtulsun. Bir millet 2 devletin gereğini yapıyoruz. Azerbaycan’ın büyükelçisi olmayan yerlerde biz hizmet ediyoruz. Yeri geldiğinde bir devlet gibi hareket ediyoruz." 

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de telefonda görüştü.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1889453

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