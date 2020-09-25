Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazdığı Tweet'lerde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi.

'Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz'

​Bakan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, İngilizce olarak yaptığıhem Pelosi’yi hem de Trump’ı etiketledi.

Pelosi ne demişti?

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi " diyerek tepki göstermişti.

Pelosi, ayrıca, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı" örnek göstererek, "Trump hükûmetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" ifadelerini de kullanmıştı.