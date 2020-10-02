Petrol "Trump haberi" ile kayıplarını sürdürdü

Petrol, Başkan Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamasından sonra, sert bir düşüşe geçti.

Vadeli kontratlar New York piyasasında Perşembe günü %3.7 düştükten sonra Cuma varil başına 37 dolara doğru geriledi. Trump’ın en yakın danışmanlarından olan Hope Hicks’in koronavirüs testini pozitif çıkmasından sonra ABD Başkanı kendisinin ve Melania Trump’ın da testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. Dolar sallantılı bir hareket içerisindeyken, ABD vadeli varlıkları, Asya ve Avrupa piyasaları düştü.

Trump’ın pozitif sonuçları büyük ihtimalle, rakibi Joe Biden’a karşı kampanyasında kullandığı, kendisinin pandemiyle mücadele etmesine karşı olan kamuoyu ilgisini daha artıracaktır.

Petrol fiyatları, Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce bir mali teşvik paketi ihtimalinin, görüşmelerden hızlı bir sonuç çıkmamasın dolayı, giderek azalmasıyla hali hazırda düşük seyrediyordu.

Vandana Insights kurucusu Vandana Hari, “Trump ile ilgili koronavirüs haberleri, ABD’deki teşvik paketi görüşmelerinden bir sonuç elde edilememesi küresel ekonominin en az altı ay daha sıkıntıda olduğunun iyi bir hatırlatıcısı” dedi ve “Bunların başında, piyasalara daha fazla petrol arzı gelirken talep toparlanmasının zayıfladığın farkına varılması geliyor” diye ekledi.

Avrupa’da yükselen vaka sayıları ve Hindistan gibi büyük ekonomilerde salgının hala kontrol altına alınamamış olması, birçok piyasa tahmincisinin petrol talebinin ne zaman virüs öncesi seviyelere döneceğine dair öngörülerini olumsuz yönde değiştirmesine neden oldu.

Petrol fiyatları, pandeminin kararlı bir şekilde devam etmesiyle talep virüs seviyelerinin çok aşağısında sabitlenirken, son beş haftada dördüncü haftayı da kayıpla geçmeye hazırlanıyor.

Rafineriler artan dizel ve jet fuel stoklarıyla mücadele ederken, satın alma çılgınlığı sonrasında Çin geçtiğimiz aylarda stoklarını doldurmuştu ve dünya çapında hala büyük stok fazlaları bulunuyor.

Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Londra saatiyle 07:13’te %3.6 düşerek varil başına 37.33 dolara geriledi. Kontrat bu hafta %7 değer kaybetti.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra Ice Futures Europe piyasasında, Perşembe günü %3.2 değer kaybettikten sonra %3.6 düşerek varil başına 39.46 dolar seviyesine geldi. S&P Global Platts fiyatlama platformunu takip eden bir traderın aktardıklarına göre, Dated Brent Perşembe günü 41.04 dolar olarak değerlendirildi.

Kaynak: Bloomberg