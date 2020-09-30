Petrol "talep" endişeleriyle düşüşünü sürdürdü

Petrol, düşüşünü sürdürerek varil başına 40 doların altına inerken, dünyanın en büyük traderlarının anlamlı bir talep toparlanmasının yakında gelmeyeceğine dair verdikleri işaretlerle birlikte, Nisan ayından sonraki ilk aylık kaybına hazırlanıyor.

Gunvor Group ve hedge fon yöneticisi Pierre Andurand toparlanmanın iki yıla yakın süreceğini tahmin ederken, Mercuria Energy Group genel müdürüne göre, salgından etkilenen küresel petrol tüketimi 18 ay içerisinde virüs öncesi seviyelere geri dönebilir.

Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, Oklahoma, Cushing’deki stoklar ve benzin stokları geçen hafta artarken, ham petrol stokları düştü. Hükümet verisiyse Çarşamba günü gelecek.

Petrol fiyatları, büyük ekonomilerde artan koronavirüs vakalarının sürdürülebilir bir talep toparlanmasına dair endişeleri artırmasıyla, varil başına 40 doların üstünde tutunmakta zorlanıyor. Piyasalar, Libya ve OPEC+’ın yanında Rusya’nın da üretim artırma kervanına katılmasıyla, artan arz ile mücadele ediyor.

Singapur’daki Vandana Insights kurucusu Vandana Hari, “Petrol piyasaları koronavirüs vakalarındaki artışla kötüleşen kış talebi tahminlerine odaklandı” dedi ve “Libya’daki kademeli üretim artışı da temel görünümü zayıflatıyor” diye ekledi.

Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Salı günü %3.2 düştükten sonra Singapur saatiyle 12:40’ta %1 düşerek varil başına 38.88 dolar seviyesine geriledi.

Çarşamba günü vadesi dolacak olan Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta %3.3 değer kaybettikten sonra %1.2 düşerek varil başına 40.56 dolara indi.

Kaynak: Bloomberg