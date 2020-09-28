Petrol belirsiz talep görünümüyle geriledi

Petrol fiyatları New York piyasasında, Libya'nın petrol üretimi tesislere uygulanan blokajın kaldırılmasından sonra artarken, Vitol Group’un belirsiz talep görünümünün fiyatlardaki yükselişi durdurduğu yolundaki değerlendirmesi ile birlikte varil başına 40 dolar civarına düştü.

Vitol icra kurulu üyesi Chris Bake, koronavirüs kaynaklı ekonomik kısıtlamalar yüzünden küresel talep toparlanmasının yavaşlamasından dolayı, dördüncü çeyrekte fiyatların artabileceği bir alan kalmadığını kaydetti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların aktardıklarına göre, Libya'da gemilerin limana yanaşarak depolama tanklarından petrol yüklemeye başlaması daha fazla üretimin önünü açarken, ülkede petrol üretimi neredeyse üçe katlanarak günlük 250 bin varile ulaştı.

Petrol, Ağustos ayında 43 doların üzerine yükseldikten sonra, koronavirüs vakalarındaki artışın daha fazla karantina önlemine neden olabileceği işaretleriyle bu ay düşüşe geçti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak Pazar günü yaptığı bir açıklamada, toparlanmanın uzun zaman alacağı ve kademeli bir şekilde olacağını söyledi ve 2020 yılında küresel petrol talebinin geçen yıla göre %10 kadar düşeceğini belirtti.

Kaynak: Bloomberg