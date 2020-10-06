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6 Eki 2020 20:23

Türkiye'de 55 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de 55 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz." dedi.

News Code 1889619

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