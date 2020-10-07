Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor

Tel Aviv'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uygulanan karantinaya rağmen Binyamin Netanyahu karşıtı protesto gösterileri devam ediyor.
Hakkındaki yolsuzluk davası ve Covid-19 salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, Tel Aviv sokaklarında gösteri düzenledi.
Bazı protestocular Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı maskeler takarken, gösterilerde Başbakan'ı istifaya davet eden sloganlar atıldı.
İşgal altındaki topraklarda Covid-19 nedeniyle artan işsizliğe ve geçim sıkıntısına da dikkati çekmek isteyen göstericiler, ellerindeki kaşıklarla yanlarında getirdikleri tavalara vurdu.
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