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17 Eki 2020 13:36

Avusturya Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı

Avusturya Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'e yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Reuters'in haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'e yapılan Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Schallenberg'in korona testinin pozitif çıktığını doğrulayan Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan'a geçen Pazartesi günü Lüksemburg'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Covid-19 bulaşmış olabilir." denildi.

Edinilen bilgiye göre, Avusturya hükümetinin tüm üyeleri bugün önlem olarak Covid-19 testi yapacak.

News Code 1889836

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