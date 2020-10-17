Avusturya Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı

Reuters'in haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'e yapılan Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Schallenberg'in korona testinin pozitif çıktığını doğrulayan Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan'a geçen Pazartesi günü Lüksemburg'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Covid-19 bulaşmış olabilir." denildi.

Edinilen bilgiye göre, Avusturya hükümetinin tüm üyeleri bugün önlem olarak Covid-19 testi yapacak.