İran'dan Azerbaycan'ın Gence kentine yapılan füzeli saldırıya kınama

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Gence kentine düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan füze saldırılarına tepki göstererek şiddetle kınadı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı kurbanlarının ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Masum insanlara ve şehirlere saldırmak uluslararası normlara ve hukuka aykırıdır. Bu tür eylemler bir savaş suçu olarak sayılır ve derhal durdurulmalıdır."

Azerbaycan hükümeti, Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine orta menzilli balistik füze saldırısında bulunduğunu ve en az 12 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.