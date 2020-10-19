İran mutfağının ünlü yöresel yemeği: Tebriz köftesi

Tebriz’in turistik yerleri bize bu kentin uzun tarihini ve medeniyetini gösterse de geçmişten günümüze kadar sofralarda varlığını sürdüren geleneksel yiyecekler bu kentin kültürünün sergilenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

İran’da lezzetli yemeklerin kenti olarak bilinen Tebriz’de herkesin yemek zevkini tatmin edebilecek kadar çeşitli yiyecekler bulabilirsiniz.

İran’da Tebriz’in geleneksel yiyeceklerinden söz edilince ilk akla gelen ‘Tebriz köftesi’dir. Tebriz'in en meşhur yiyeceği hiç kuşkusuz lezzetli köfteleridir.

Bu yazıda İran mutfağını temsil eden içinde kayısı, erik gibi değişik malzemelerin olduğu farklı bir köfte çeşidi olan Tebriz köftesinin tarifini anlatacağız:

Tebriz köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kg sığır kıyması

100gr sarı mercimek

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 adet haşlanmış yumurta

1 adet çiğ yumurta

1-2 adet küçük soğan

1 adet orta boy patates

1/2 su bardağı pirinç

3-4 kuru kaysı

3-4 kuru kara erik

1+1/2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber, zerdeçal, kuru nane veya reyhan

120 gr (2/3 su bardağı) kuru üzüm

1/2 su bardağı su yada et suyu

Tebriz Köftesi Tarifi

Önce, mercimeği kaynatınız (yarı yarıya sulu kalsın).

Yıkanmış patatesi kabukla kaynatınız (mercimeğin içinde) ve suyunu süzüp saklayın.

Mercimek ve patatesi ayrı ayrı püre haline dönüştür Pirinci az su ile suyunu çekene kadar kaynatın, fakat dirice kalsın Soğanı rendeleyin ve kıymaya karıştırın. Kıyma, soğan, pirinç, patates, mercimek, tuz, baharatlar ve çiğ yumurtayı iyice yoğurun ve bu karışımdan köfteler hazırlayalın. Köfteleri ikiye bölün.

1 tatlı kaşığı tereyağla büyük, derin bir tencereyi yağlayıp, bir kenara bırakınız. Doğranmış soğanı tencerenin dibine koyun ve kavurun; azıcık safran veya sarı kök ekleyin. Soğan pembeleşince yağdan ayırın ve bir kaba koyun.

Salçayı yağda pişirin ve üstüne önceden ayırdığınız mercimek suyunu ekleyin; Kaynayınca iki bardak su ekleyin ve yine kaynatın. Kaynarken köfteleri oyun içine sıcak suda bekletilmiş erik, kaysı, kuru üzüm, kuru erik, haşlanmış yumurta ve kavrulmuş soğanı yerleştirin. Sonra köfteyi top haline getirince ara sıra avucunuzu tuzlayarak pekleştirin.

Son olarak köfteleri kaynayan suya koyun, ara sıra çevirin köfte sertleşince piştiği anlaşılır.

Tebriz köftelerini yanında safranlı pilav ve yeşil salatayla servis edebilirsiniz.