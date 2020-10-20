  1. Spor
20 Eki 2020 12:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda 2020-21 sezonu heyecanı salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Başakşehir de sahada olacak.

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları 20 Ekim Salı akşamı başlayacak.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, 20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında salı günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

Kaynak: Goal

News Code 1889900

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