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21 Eki 2020 10:48

Arjantinli yıldız Lionel Messi'den yeni rekor

Arjantinli yıldız Lionel Messi'den yeni rekor

27. dakikada penaltıdan gol perdesini açan Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Devler Ligi’nde üst üste 16 sezon boyunca gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Küskün yıldız Messi yine adını duyurdu ve tarihe geçti. G Grubu’nda Barcelona, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırladı. Camp Nou’daki maçı Avrupa devi 5-1 kazanırken, Lionel Messi tarihe geçti.

27. dakikada penaltıdan gol perdesini açan Messi, Devler Ligi’nde üst üste 16 sezon boyunca gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Barça’nın diğer gollerini 42’te Fati, 52’de Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89’da Dembele kaydetti. Ferencvaros’un tek golünü ise Pique’nin penaltı yapıp kırmızı kart gördüğü pozisyon sornasında Kharatin attı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1889928

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