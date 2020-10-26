Cristiano Ronaldo'ya soruşturma açıldı

Cristiano Ronaldo, koronavirüs protokolünü bozduğu için hakkında soruşturma başlatıldı!

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yaklaşık iki hafta önce Portekiz ile milli takımdayken koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinada olması gereken Ronaldo'nun İtalya'ya seyahat etmesi üzerine soruşturma başlattı.

Ronaldo, covid-19 testinin pozitif çıkmasından bu yana Torino'daki evinde kendini izole ediyor ve geçen hafta sonu Serie A'da Juventus'un oynadığı Crotone ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Dynamo Kiev maçlarında forma giyemedi.

Ronaldo kısa süre önce karantinadayken bir Instagram canlı videosu aracılığıyla protokolü ihlal ettiğini iddialarının yalan olduğunu belirtmişti.

Ronaldo, "Protokole saygı duyuyorum, söylendiği gibi onu bozmadım: Bu bir yalan. Portekiz'den döndüm çünkü ekibim ve ben tüm prosedürlere uyduğumuzdan emin olduk. İtalya'ya hava ambulansıyla döndüm ve Torino'da bile kimseyle temasım olmadı" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Fanatik