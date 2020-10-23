Trump ve Biden arasındaki son canlı yayın tartışması

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım Başkanlık Seçimleri'ne 2 hafta kala başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın canlı yayın tartışmasına koronavirüs polemiği damgasını vurdu.

Biden Trump'a "Ülkede 220 bin kişi öldü. Bunun sorumlusu ABD Başkanı kalmamalı" derken, Trump Biden'ın Rusya'dan 3,5 milyon dolar almakla suçladı.

İkili arasında Rusya ve Çin ile ilişkiler konusu da gerginliğe neden oldu. Tartışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.

NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde Nashville kentindeki Belmont Üniversitesi'nde ikinci ve son kez karşı karşıya gelen ikili hem iç politika hem de dış politika konularında birbirlerini suçladı.

"Covid-19 ile mücadele" başlığıyla başlayan tartışma programında Trump, virüsün yakın zamanda yok olacağını belirterek, "Haftalar içinde virüs için elimizde bir aşı olacak." ifadesini kullandı.

Trump, Covid-19'un sadece ABD'nin değil tüm dünyanın problemi olduğunu belirterek, aldıkları önlemlerin yerinde ve ölüm oranının düşük olduğunu savundu.

Biden ise Trump'a "220 bin Amerikalı bu hastalıktan öldü ve benim diyebileceğim başka bir şey yok. Bu kadar ölümün sorumlusu birisi Amerikan başkanı olarak kalmamalı." ifadeleriyle karşılık verdi.

Trump, moderatörün "Aşının haftalar içinde çıkacağına dair garanti veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu garantileyemem ama yıl sonuna kadar aşı kesin çıkacak. Bu konuda bir iki firmanın şansı yüksek. Bu firmalar Johnson and Johnson, Moderna ve Pfizer." yanıtını verdi.

Biden: Trump'ın net bir planı yok, karanlık bir kışa giriyoruz

Tartışma boyunca Demokrat Biden mevcut Başkan Trump'a koronavirüs salgını üzerinden suçlamalar yöneltmeye devam etti. Biden ülke olarak karanlık bir kışa girdiklerini ve Trump'ın hala net bir planı olmadığını belirterek, "Trump daha önce Paskalya'ya ve yaza kadar virüsü bitireceğini söylemişti. Ancak aşının gelecek yılın ortasına kadar hazır olmasına çok olası bakılmıyor." dedi.

Trump ise virüs ile yaşamayı öğrendiklerini dile getirerek, "Başka bir şansımız yok. Joe gibi kendimizi evimizin bodrum katına kapatamayız. Onun kendini bodruma kapama ama hala çok fazla para kazanma yeteneği var." diye konuştu.

Biden, Trump'ın bu ifadesine, "Bununla yaşamayı öğrendiğimizi söylüyor ama insanlar ölmeyi öğreniyor. Bugün birçok kişinin kahvaltı masasında boş sandalye vardı." sözleriyle tepki gösterdi.

"Joe, Rusya'dan 3,5 milyon dolar aldı bense tek kuruş almadım"

FBI ve DNI'ın Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığına dair iddialarının sorulması üzerine Biden, "Hangisi olduğu fark etmez, herhangi bir ülke Amerikan seçimlerine müdahale etmek isterse bunun bedelini öder." dedi.

Biden, Trump'ı Rusya ve İran konusunda yeterince adım atmamakla suçlarken, Trump da "Joe, Rusya'dan 3,5 milyon dolar aldı bense tek kuruş almadım." ifadesini kullandı. Biden, buna karşılık olarak, "Ben hayatım boyunca hiçbir ülkeden tek kuruş para almadım." dedi.

Trump: Kuzey Kore krizinde 32 milyonun ölümüne engel oldum

Trump, göreve geldiğinde ABD'nin Kuzey Kore ile savaşın eşiğinde olduğunu ifade ederek, 32 milyon insanın ölümüne engel olduğunu söyledi. Biden ise başkan seçilmesi durumunda Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri üzerindeki kontrollerine devam edeceklerini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkisi bağlamında Trump'ın "Diğer ülke liderleriyle iyi ilişkilerimizin olması iyi bir şey." demesi üzerine Biden, "Bu, 'Hitler Avrupa'yı işgal etmeden önce onunla iyi ilişkilerimiz vardı.' demek gibi bir şey." ifadesini kullandı.

Biden, Kim Jong-un ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Onunla nükleer kapasitesini düşürme şartıyla görüşürüm. Kore Yarımadası nükleerden arındırılmalı." yanıtını verdi.

"Göçmenler Obama dönemi yapılan kafeslere konuldu"

Trump, Meksika sınırında göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasıyla ilgili soruya, "Onlar buraya çeteler ve kötü kişiler tarafından ülkeye geçiş için kullanılmak üzere getiriliyor. Şu anda sınırlarımız her zamankinden daha iyi. Bizim göçmenleri koyduğumuz kafesler inşa ettiğimizi iddia ediyorlar. Bunlar 2014'te inşa edildi. Bunu inşa eden Obama-Biden yönetimiydi." dedi.

Biden ise sınırda çocukların ailelerinden ayrılmasını "suç" olarak nitelendirdi ve Trump'ın "bu kafesleri kim inşa etti?" sorusuna yanıt vermedi.

Biden, Barack Obama döneminde göçmenlerle ilgili verilen sözlerin tutulmamasına ilişkin olarak da "Bir hata yaptık ve bunu düzeltmek uzun zaman aldı. Ben artık başkan yardımcısı değil, başkan olacağım." diye konuştu.

Kaynak: Euronews