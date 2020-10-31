Üst düzey İranlı yetkililerden Türkiye'ye taziye mesajı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından üst düzey İranlı yetkililer Türkiye’ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı göndererek, Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Galibaf'in Türk mevkidaşı Şentop'a hitap ettiği masajda, "Depremden etkilenenlere yardımlarımızı seferber etmeye hazırız." denildi.

Meclis Başkanı Galibaf ayrıca, depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

İran Sağlık Bakanı Sait Nemeki, Türk mevkidaşı Fahrettin Koca’ya gönderdiği bir mesajda, İzmir’de meydana gelen depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Nemeki’nin kaleme aldığı meajda, “İzmir’de meydana gelen çok sayıda Türk vatandaşının yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan depremden dolayı üzüntü duyuyoruz” denildi.

Mesajda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İran halkı ve hükümeti her zaman olduğu gibi komşu ve dost ülke Türkiye’nin yanındadır. Allah’tan bu olayda hayatını kaybedenler için rahmet ve yaralananlar için de acil şifalar diliyorum. İran Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye halkı ve hükümetine her türlü yardıma hazır olduğunu ilan ediyorum."

İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli ise Türk mevkidaşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye mesajı göndererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün İzmir'deki depremin ardından Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği mesajda, Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirmişti.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten Dışişleri Bakanı Zarif mesajında, deprem sonucu yaralananlar için acil şifalar diledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi de yaralandı.