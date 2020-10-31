  1. Siyaset
31 Eki 2020 12:58

Ruhani'den İzmir depremi nedeniyle Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Ruhani'den İzmir depremi nedeniyle Erdoğan'a başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İzmir'deki deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İzmir'deki deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Türkiye'deki acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Ruhani'nin taziye mesajında, "İran hükümeti ve halkı adında size taziye dileklerimi ve aynı zamanda yaşanan depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kaleme aldığı mesajda, İran'ın Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi de yaralandı.

News Code 1890121

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler