Azerbaycan, Ermenistan'ın füze saldırısı iddialarını yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ermeni basınının, Azerbaycan ordu birimlerinin sabah saatlerinde Hankendi’ye (Stepanakert) füze saldırısı gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda sivil nüfusa maddi zarar verdiği iddiası gerçeği yansıtmamakla birlikte durumu daha da kötüleştirmeye yöneliktir. Azerbaycan ordu birlikleri sadece düşman ateş noktalarını hedef aldıyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan'ın çeşitli yerleşim yerlerine ateş açtığı belirtilerek, “30 Ekim günü ve 31 Ekim gecesi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler, füze ve toplar da dahil olmak üzere farklı silahlarla, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzileri ve cephenin farklı yönlerindeki yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi” denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Ermeni tarafının Ermenistan topraklarındaki mevzilerin bombalanmasına ilişkin açıklamalarını yalanlayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan ordusunun Gafan şehri yakınlarındaki David Bek köyü yönünde yaptığı iddia edilen askeri operasyonlar hakkındaki bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Azerbaycan ordu birlikleri, Gubadlı bölgesini topçu bombardımanına tutan düşmanın ateş noktalarına misilleme yaptı.”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesi yakınındaki Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerini topçu atışıyla vurduğunu da kaydetti.

Kaynak: Sputnik