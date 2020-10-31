Dağlık Karabağ için Ankara'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Irakçi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'daki görüşme çok verimli geçti. İran ve Türkiye'nin bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki rolü inkar edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Irakçi Karabağ krizini çözme çerçevesinde Azeri, Rus ve Ermeni yetkilileri ile görüşmesinin ardından Cuma akşamı Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Sedat Önal ile bölgedeki son durumu ele almıştı.

Abbas Irakçi Ankaraya girişinde şöyle bir açıklamada da bulunmuştu, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ krizinin çözümü için önerisi MİNSK Grubunun kusurlarının giderilmesi ve bu grubun inisiyatifli girişimlerinin tamamlanması içindir."

Irakçi, Erivan temasları kapsamında dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmişti.