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31 Eki 2020 15:04

Ermenistan'ın yardım talebine Rusya'dan yanıt

Ermenistan'ın yardım talebine Rusya'dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım talebine, 'Çatışmalar Ermenistan toprağında değil' yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

Rusya'nın Ermenistan ile 1997'de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması'na atıfta bulunulan açıklamada, "Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” denildi.

Kaynak: Timetürk

News Code 1890125

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