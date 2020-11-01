  1. İran
1 Kas 2020 18:41

İran'da 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

İran'da 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

İran'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yarından itibaren özel araçla 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı.

İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'a mücadele önlemleri kapsamında yarından itibaren özel araçla 25 eyalete giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada Tahran ve Elborz eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 25 eyalete özel araçlarla giriş-çıkışlar yasaklandığı duyuruldu.

Rezevi Horasanı, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Kum, Merkez, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Yezd, Loristan, İylam, Çaharmahal-Bahtiyari, Hemedan, Zencan, Kirman ve Simnan'da uygulanacak yasağın yarın yerel saatle 12.00'de başlayıp, cuma günü 24.00'te sona ereceği belirtildi.

News Code 1890157

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