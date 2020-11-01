İran'da 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'a mücadele önlemleri kapsamında yarından itibaren özel araçla 25 eyalete giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada Tahran ve Elborz eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 25 eyalete özel araçlarla giriş-çıkışlar yasaklandığı duyuruldu.
Rezevi Horasanı, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Kum, Merkez, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Yezd, Loristan, İylam, Çaharmahal-Bahtiyari, Hemedan, Zencan, Kirman ve Simnan'da uygulanacak yasağın yarın yerel saatle 12.00'de başlayıp, cuma günü 24.00'te sona ereceği belirtildi.
yorumunuz