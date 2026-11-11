İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa hükümetinin ülkedeki buzdolaplarına yönelik siber saldırı iddiasına tepki gösterdi.

Fransa hükümetinin kendi halkının protestolarıyla ilgilenmek bir yana, buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olduğunu savunan Erakçi, Paris yönetiminin kendi yetersizliklerini örtbas etmek amacıyla sorumluluğu başkalarına yüklediğini belirtti.

Erakçi, “Evet, İran güçlüdür. Ancak Fransa’nın aksine biz gücümüzü Gazze’deki katliamlara destek vererek ya da okulları ve hastaneleri bombalayarak kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.