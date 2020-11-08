Trump’ın damadından çağrı: Yarışı bırak artık

Bütün dünyanın soluk soluğa izlediği ABD Başkanlık yarışı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar’ın adayı Joe Biden lehine sonuçlandı. Sabaha karşı ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı olacak Kamala Harris ile bir konuşma yapan ve zaferini ilan eden Biden’ın bu açıklamalarına Trump cephesinden tepki gelmişti.

Trump cephesi mücadelenin devam ettiğini açıklarken ABD’nin 45. Başkanı da seçimlerde 71 milyon oy aldığını iddia etmişti. Trump’ın avukatları ve yasal ekibi bazı eyaletlerde ve bölgelerde sonuçlara itiraz etmeye devam ederken ABD basınından şaşırtıcı bir iddia geldi. İddianın kaynağı ise CNN International’da görevli gazeteci Kaitlan Collins’ten geldi.

Collins, Beyaz Saray’daki iki kaynağa dayandırdığı haberde, Trump’ın damadı ve aynı zamanda danışmanı da olan Jared Kushner’ın “kayınpederine” “yarıştan artık çekilin” tavsiyesinde bulunduğunu aktardı. Taraflar bu iddiayı henüz doğrulamazken, Trump’ın bu talebe ne yanıt verdiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: Sözcü