Dışişleri Bakanı Zarif, Bolivya'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üç ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu çerçevesinde Bolivya'nın başkenti La Paz'a geldi.

Dışişleri Bakanı Zarif attığı bir tweette, "La Paz'a Bolivyalılarla birlikte demokrasilerini yeniden kurma mücadelesinin sonucunu kutlamak için yeni girdim ve Pazar günü Başkan Luis Arce‎'nin yemin törenine katılmaktan onur duyuyorum"dedi.

Muhammed Cevad Zarif'in paylaşımında "İnsanların özgürlükleri ve demokrasilerinin yeniden kurulmasını kutlarken coşku ve sevincini görmek olağanüstü" denildi.

Zarif, La Paz ziyareti sırasında yeni Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce ile görüştü.

Dışişleri bakanı Zarif, Çarşamba günü Küba, Bolivya ve Venezuela'yı kapsayan Latin Amerika turunu Karakas ile başlamıştı.