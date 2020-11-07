Donald Trump: "Bu Seçimi Kazandık"

Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!” dedi.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak.

Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti.

Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.