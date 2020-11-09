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9 Kas 2020 09:13

Dışişleri Bakanı Zarif'ten komşu ülkelere "diyalog" çağrısı

Dışişleri Bakanı Zarif'ten komşu ülkelere "diyalog" çağrısı

İran Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgedeki bazı Arap ülkelerine seslenerek, "Herkesi diyaloğa çağırıyoruz çünkü anlaşmazlıkların ve gerginliklerin son bulması için tek yöntemdir." dedi.

İran Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bölgedeki bazı Arap ülkelerine seslenerek, "Trump gitti; Biz ve komşularımız kaldık. Yabancılara bel bağlamak güvenlik getiremez sadece umutları yok eder. Halkımızın ve ülkelerimizin ortak çıkarlarına ulaşmak için hep birlikte çalışmak için ellerimizi uzatıyoruz." dedi.

Bakan Zarif'in attığı Arapça tweette, "Herkesi diyaloğa çağırıyoruz çünkü anlaşmazlıkların ve gerginliklerin son bulması için tek yöntemdir. Bölgemizde daha iyi bir gelecek inşa etmek için hep birlikte olacağız." ifadesine yer verildi.

News Code 1890288

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