Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten komşu ülkelere "diyalog" çağrısı

İran Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bölgedeki bazı Arap ülkelerine seslenerek, "Trump gitti; Biz ve komşularımız kaldık. Yabancılara bel bağlamak güvenlik getiremez sadece umutları yok eder. Halkımızın ve ülkelerimizin ortak çıkarlarına ulaşmak için hep birlikte çalışmak için ellerimizi uzatıyoruz." dedi.

Bakan Zarif'in attığı Arapça tweette, "Herkesi diyaloğa çağırıyoruz çünkü anlaşmazlıkların ve gerginliklerin son bulması için tek yöntemdir. Bölgemizde daha iyi bir gelecek inşa etmek için hep birlikte olacağız." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Sözcüsü: Biden'in ekibi ile temasımız olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, “Trump yönetimi son birkaç yılda yanlış yolu benimsedi ve azami baskı İran'da azami direnci yarattı. ABD’liler gittikleri yanlış yoldan dönebilirler; ancak geçmişi telafi etmeli ve İran milletiyle sözde ve konuşmada değişiklik yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Biden ekibinin İran’la temasa geçip geçmediği sorusuna ilişkin Hatipzade, “Biden'in ekibi ile temasımız olmadı. Bizim esas olarak nükleer anlaşma meseleleri dışında kimseyle temasımız yok ve yeni ABD hükümeti de henüz iktidara gelmedi; iktidara geldiğinde karar vereceğiz” dedi.

İran: Türkiye ile doğalgaz sözleşmesinin uzatılması gündemde

İran Petrol Bakan Yardımcısı Hasan Montazar Torbati, Fars eyaletinde düzenlenen toplu açılış töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'ye doğalgaz ihracatına ilişkin, "Mevcut sözleşme kapsamında bu ülkeye doğalgaz ihracatı yapılıyor. Karadeniz'de bulunan yeni doğalgaz rezervi iki ülkenin sözleşmesine gölge düşüremez. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında önemli bir rakam değil. Yakın gelecekte doğalgaz sözleşmesinin uzatılması için Türkiye ile görüşmeler başlatılacak." dedi.

Afganistan’a gaz ihracatına dair Montazar Torbati, "Bunun taslağı hazırlandı ve diplomatik yazışmalar devam ediyor. Projeyi özel sektörün yürütmesi lazım ama biz gerekli altyapıyı hazırladık." ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 458 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 463 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 38 bin 749'a, vaka sayısının da 692 bin 949'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 561'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 525 bin 641'e ulaştığı bilgisini verdi.