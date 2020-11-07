Zarif Küba Devlet Başkanı ile Tahran-Havana enerji işbirliğini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Küba ziyareti kapsamında bü ülkenin Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ile görüştü.

Video Konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, taraflar Tahran-Havana siyasi ilişkilerin iyi durumda olduğunu vurgularken iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut kapasiteler hakkında konuştu.

Taraflar ayrıca kovid-19 başta olmak üzere aşı üretiminde işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki enerji ve petrol işbirliği de Zarif’in Küba Devet Başkanı ile yaptığı görüşmede ele alınan diğer konuydu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ülkesinin İran halkına yönelik ABD yaptırımlarına ve eylemlerine muhalefetinin yanı sıra İran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma hakkını vurguladı.