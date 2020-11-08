Zarif: Dünya yeni ABD liderlerini izlemekte

İran Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD başkanlık seçimlerinde Donal Tump’ın yenilgisine tepki olarak resmi Twitter hesabından şöyle bir yazı paylaştı:

“Amerikan halkı kendi görüşlerini ilan etti ve şimdi dünya yeni liderlerin giden rejimin yıkıcı, yasadışı ve zorbalık yöntemlerinden vazgeçip çok taraflılığı, işbirliğini ve hukuka saygıyı seçip seçmeyeceklerini izliyor.”

Zarif’in paylaşımında “Her şeyden önemli olan eylemdir. İran’ın geçmişi parlaktır: izzet, ulusal menfaat ve sorumlu diplomasi” ifadesi yer aldı.