İran'dan El Kaide haberine yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist medyası ve New York Times'da bir El Kaide liderinin Tahran'da öldürüldüğüne dair yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu terör örgütüne mensup üyelerin İran'daki varlığını reddetti.

Hatipzade, Amerikan medyasına Hollywood senaryosu üretmeye çalışan ABD'li yetkililer ve Siyonist Rejim'in tuzağına düşmemelerini tavsiye etti.

El Kaide terör örgütünün Amerika ve bölgedeki müttefiklerinin yanlış politikaları sonucu ortaya çıktığını söyleyen Hatipzade, şunları kaydetti:

"Washington ve Tel Aviv ara sıra El Kaide ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin suç faaliyetlerinin sorumluluğundan kaçınmak için yalana başvurup medyaya yanlış bilgiler sızdırarak İran'ın bu tür gruplarla bağlantısı olduğunu göstermeye çalışıyor."

İranlı Sözcü, Beyaz Saray'ın Tahran'ı suçlamaya devam ettğini ve İranofobi planını uygulamak amacıyla yeni adımlar atmaya çalıştığını dile getirerek, "Hiç şüphesiz bu tür suçlamalar İran halkına karşı yürütülen kapsamlı ekonomik, istihbari ve psikolojik savaş çerçevesinde yapılıyor ve medya kuruluşları Beyaz Saray'ın İran yalanlarının servis edilmesi için bir platform haline gelmemeli." şeklinde konuştu.