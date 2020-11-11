  1. Siyaset
11 Kas 2020 10:50

İran ile Pakistan'ın savunma ve askeri ilişkileri artacak

İran ile Pakistan'ın savunma ve askeri ilişkileri artacak

Resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan Ordu komutanı General Kamer Cavid Bajva ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan Ordu komutanı General Kamer Cavid Bajva ile görüştü.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede terörizmle mücadele, ‌ sınır işbirliği ve savunma ile askeri ilişkileri güçlerndirme gibi konular masaya yatırıldı.

İki ülkenin askeri işbirliğinin gayet iyi düzeyde olduğunu belirten Zarif, Pakistan tarafının sınır güvenliği konusundaki çalışmalarını takdir etti.

Zarif ayrıca, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki Rimdan Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta açılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif siyasi ve ekonomik bir heyet başkanlığında Pakistanlı üst düzey yetkililer ile görüşmek amacı ile salı akşamı başkent İslamabad'a gitmişti.

2 günlük İslamabad ziyareti kapsamında Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de görüşecek.

News Code 1890344

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