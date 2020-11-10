Lavrov ile Bayramov düşürülen helikopter olayını görüştü

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusça yayın yapan New York merkezli RTVi televizyonuna konuşan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde dün Ermenistan hava sahasında düşürülen Rus askeriyle ilgili kapsamlı bir soruşturulma yapılması gerektiğini söylediğini ifade etti.

"Moskova en kısa zamanda kapsamlı soruşturma gerekliliğini bir kez daha vurguladı” diyen Zaharova, Bayramov'un 'bu trajik olayla ilgili olarak Rusya'dan tekrar özür dilediğini' sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, olayla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'ya ait Mi-24 askeri helikopterin Ermenistan hava sahasında, çatışma bölgesinin dışında düşürüldüğünü açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise olayda iki Rus askerin hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralandığı belirtilmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Mi-24 kazasının tamamen yanlışlıktan kaynaklanan ve Rusya'yı hedef almayan bu trajik olay nedeniyle Rusya’dan özür dilediğini, Azerbaycan tarafının ölen mürettebatın ailelerine başsağlığı dilekleri ile birlikte tazminat ödemeye de hazır olduğunu ifade etmişti.