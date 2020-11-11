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11 Kas 2020 12:03

İran-Hollanda siyasi istişareler toplantısı düzenlendi

İran-Hollanda siyasi istişareler toplantısı düzenlendi

İran-Hollanda arasında Siyasi İstişareler Toplantısı iki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla dün video konferans yöntemiyle düzenlendi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün video konferans yöntemiyle Hollandalı mevkidaşı Funder Plus ile düzenlenen 4.Siyasi İstişareler Toplantısına katıldı.

En önemli uluslararası gelişmeler, ikili ilişkiler ve iki ülkenin siyasi, ekonomik ve konsolosluk anlanında işbirliği gündeme gelen görüşmede taraflar mevcut mekanizmaları kullanarak ticari işbirliğini güçlendirme gerektiğini vurguladı.

İran-Hollanda 3. siyasi istişareler toplantısı 2009 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmişti.

News Code 1890345

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