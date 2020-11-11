İran-Hollanda siyasi istişareler toplantısı düzenlendi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün video konferans yöntemiyle Hollandalı mevkidaşı Funder Plus ile düzenlenen 4.Siyasi İstişareler Toplantısına katıldı.

En önemli uluslararası gelişmeler, ikili ilişkiler ve iki ülkenin siyasi, ekonomik ve konsolosluk anlanında işbirliği gündeme gelen görüşmede taraflar mevcut mekanizmaları kullanarak ticari işbirliğini güçlendirme gerektiğini vurguladı.

İran-Hollanda 3. siyasi istişareler toplantısı 2009 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmişti.