ABD'deki seçim sonuçları İran'ın politikasını etkilemeyecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu seçimlerin sonucu İran’ın temel politikalarını etkilemiyecektir” dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, “ABD’nin sultacı ve zorbalık politikası, cumhurbaşkanının değişmesiyle değişmeyecek, ancak bireylerin değişmesiyle yeni yöntemler ve yaklaşımlar Amerikan politikasına hakim olabilir” ifadesini kullandı.

İran'ın sultaya karşı koymaya ve yasadışı baskılara direnmeye dayanan temel politikalarının ABD’deki seçimlerden etkilenmeyeceğini belirten Irakçi, “İran’ın yeni koşulların ortaya çıkması durumunda menfaatlerini güvence altına almak ve her türlü yeni baskıya veya olası tehditlere karşı koymak için uygun yöntemler benimseyeceği doğaldır” ifadelerinde bulundu.

Yeni ABD başkanının nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceği sorusuna Iraki, “Bu konuda konuşmak için henüz çok erken. Pek çok zorluk var, ancak önce ABD’deki olası yeni politikaları beklemeli ve görmeliyiz” dedi.