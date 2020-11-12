Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani'den ABD'ye: İran'ın politikaları değişmeyecek

Dün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimini değerlendirerek, "Geçen hafta dünya olağanüstü bir olaya tanık oldu. Tüm dünya milletleri ile Amerikan halkının tepkisini çeken ve hatta bölgedeki bazı ulusları hor gören küstah politikalar en nihayetinde ABD’li seçmenlerin kullandığı ret oyuyla karşı karşıya geldi. İran yönetiminin çökmesini hayal eden rejim zavallı duruma düşerek devrildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın benimsediği politikaların değişmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz hala terörizme karşıyız. Amerika’da hangi hükümet iktidarda olursa olsun, biz yine de sebepsiz yere uluslararası düzeydeki anlaşmaların ihlal edilmesine karşıyız. ABD'nin dış müdahalesine ve diğer milletleri küçük düşürmesine karşı çıkıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin dünkü politikaların aynısı bugün ve yarın da olacaktır. Bu politikalara yaklaşmak veya ondan uzaklaşmak ABD hükümetine kalmıştır."

Irakçi: Biden'in iktidara gelmesinden heyecan duymuyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD’deki başkanlık seçimlerini kazanan Jeo Biden’in nükleer anlaşma konusundaki tutumuyla ilgili yaptığı çıklamada, “Bu konuya gelince şunu söylemem gerekiyor ki biz ne Trump’ın kalmasından korkuyoruz ne de Biden’in gelmesinden heyecan duyuyoruz. Biz kendi menfaatlerimiza göre karar verir ve hareket ederiz” dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, “Bay Biden ve demokrat parti, seçim öncesi siyasi bildirgelerinde nükleer anlaşmaya dönmek istediklerini açıkladı. Ellbete ki anlaşmaya dönme kapısı kapalı değil. Anlaşma masasını biz değil, onlar terketti. Şimdi de dönebilirler ancak bazı sorunlar var” ifadesini kullandı.

Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Han ile başkent İslamabad'da bir araya gelerek, ikili ilişkileri görüştü.

Karşılıklı ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Zarif ve İmran Han, Tahran-İslamabad işbirliği, bölgesel barış ve istikrarla ilgili yürütülen ortak çalışmalar ve Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına dair işbirliğinin önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün ayrıca Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile de görüştü.

Koronavirüs, İran ve Pakistan arasındaki siyasi, ekonomik ve uluslararası işbirliğinin geliştirilme yolları ele alınan görüşmede, iki ülkenin bölgede barış sağlamak için ortak çaba sarfetmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgesel gelişmeler, İslam dünyasındaki meseleler, İslamofobi ile mücadele, bölgesel işbirliği, terörizm ve yasadışı göçe karşı ortak mücadele, hac ziyaretlerinin kolaylaştırılması ve yakın gelecekte ortak bir ekonomik komisyon kurulması da bu görüşmede gündeme gelen diğer konulardı.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 462 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 780 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 39 bin 664'e vaka sayısının da 715 bin 068'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 601'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 536 bin 105'e ulaştığı bilgisini verdi.