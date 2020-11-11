Ruhani'den ABD'ye: İran'ın politikaları değişmeyecek

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimini değerlendirerek, "Geçen hafta dünya olağanüstü bir olaya tanık oldu. Tüm dünya milletleri ile Amerikan halkının tepkisini çeken ve hatta bölgedeki bazı ulusları hor gören küstah politikalar en nihayetinde ABD’li seçmenlerin kullandığı ret oyuyla karşı karşıya geldi. İran yönetiminin çökmesini hayal eden rejim zavallı duruma düşerek devrildi." dedi.

Komşu ve dost ülkelerle yakın ilişkilerin İran için önemli olduğunu anlatan Ruhnai, "ABD hükümeti diğer ülkelerle ilişkilerimizde yıkıcı rol oynamaya çalışıyordu. Bu aktörün ortadan kalktığını hissediyorum. Son yıllarda Irak, Türkiye, Afganistan ve Azerbaycan gibi komşu ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin gibi diğer dost ülkelerle iyi ilişkiler kurduk. Daha yakın ilişkiler kurmak için uygun ortamın hazır olduğunu düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın benimsediği politikaların değişmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz hala terörizme karşıyız. Amerika’da hangi hükümet iktidarda olursa olsun, biz yine de sebepsiz yere uluslararası düzeydeki anlaşmaların ihlal edilmesine karşıyız. ABD'nin dış müdahalesine ve diğer milletleri küçük düşürmesine karşı çıkıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin dünkü politikaların aynısı bugün ve yarın da olacaktır. Bu politikalara yaklaşmak veya ondan uzaklaşmak ABD hükümetine kalmıştır."

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlar hakkında Ruhani, "Yaptırımların kaldırılması için şartların hazır olduğunu görürsek bu fırsatı değerlendireceğiz, zaten hedefimiz acımasız biçimde uygulanan yaptırımları ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.