Irakçi: Biden'in iktidara gelmesinden heyecan duymuyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD’deki başkanlık seçimlerini kazanan Jeo Biden’in nükleer anlaşma konusundaki tutumuyla ilgili yaptığı çıklamada, “Bu konuya gelince şunu söylemem gerekiyor ki biz ne Trump’ın kalmasından korkuyoruz ne de Biden’in gelmesinden heyecan duyuyoruz. Biz kendi menfaatlerimiza göre karar verir ve hareket ederiz” dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, “Bay Biden ve demokrat parti, seçim öncesi siyasi bildirgelerinde nükleer anlaşmaya dönmek istediklerini açıkladı. Ellbete ki anlaşmaya dönme kapısı kapalı değil. Anlaşma masasını biz değil, onlar terketti. Şimdi de dönebilirler ancak bazı sorunlar var” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Son dört yılda sahada ve siyasi arenada üzerinde düşünülmesi gereken bazı gelişmeler olduğunu kabul etmeliyız. Nükleer anlaşma herkesin istediği zaman gidip gelemsi için bir kapı değil. Müzakere edilmesi gereken kurallar var, fakat geri dönüş yolu açıktır” ifadelerinde bulundu.

Irakçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biden'ın iktidara gelmesiyle Siyonist ve diğer lobilerin ABD'nin politikasını değiştirmesine izin verip vermeyeceğini bekliyoruz ve ABD’nin anlaşmaya tekrar dönme talebine kendi menfaatlerimiz doğrultusunda karar vereceğiz.”

Irakçi, "ABD geri dönerse, uyguladığı tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır. ABD'nin nükleer anlaşmadaki varlığı, İran halkına nükleer meseleyle ilgili olarak uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ krizi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorununa ve bu bölgedeki son gelişmelere değinen Irakçi, “Bu krizin İran'ın kuzeybatı sınırlarında ortaya çıkması bizler için pek çok endişeye neden oldu. Çatışmalar zaman zaman sınır bölgelermizde hasara neden oldu ve çatışmanın derhal sona ermesi gerekiyordu” dedi.

İran’ın gerginliğin ilk gününden itibaren işgalciliğe karşı olduğunu belirten Irakçi, tüm taraflarla yapılan istişarelere dayanarak bu sorunun çözülmesi için bir plan hazırladıklarını söyledi.

Irakçi ayrıca, Azerbaycan topraklarının kurtarılması ve bölgede sağlanacak barışla sınır bölgelerinin huzura kavuşmasını temenni etti.