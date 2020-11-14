Rus askeri polisi, Karabağ’da devriye gezmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus askeri polis birlikleri bugünden başlayarak kuzey ve güney sorumluluk alanlarında devriye gezmeye başlamaktadırlar” denildi.

Savunma Bakanlığı’nın daha önce yayınlamış olduğu haritalara göre güney sorumluluk alanı; Stepanakert, Agdam ve Laçin çevresindeki bölgeleri içeriyor. Güney sorumluluk alanı tanımının içinde ise Terter ile Agdam bölgelerinin kuzey kesimleri ve Mardakert yerleşim yeri yer alıyor.

12 gözlem noktasından durumu izleyecekler

Rus barış güçleri Karabağ’da 12 gözlem noktası oluşturdu, bölgedeki durumu buralardan devamlı izleyecekler.

Konaşenkov: Tüm temas hattı boyunca ateşkese uyuluyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugünkü açıklamasında Karabağ’da tüm temas hattı boyunca ateşkese uyulduğunu kaydetmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Rus güçlerinin yardımıyla Karabağ’da taraflar arasında cenaze değişimlerinin başladığını da belirtmişti.

Söz konusu cenaze değişimlerinden ilki, Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasının imzalanmasından kısa süre önce Azerbaycan’ın ele geçirdiği Şuşa kentinde bugün yapıldı.