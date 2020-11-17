Pompeo: Türkiye'nin tavrına karşı Avrupa ve ABD birlikte hareket etmeli

Pompeo, yedi ülkeyi kapsayan yurt dışı turunun ilk durağı Fransa'dayken, Le Figaro gazetesine Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın haberine göre Pompeo, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere işaret ederek, "Türkiye'nin son aylarda oldukça saldırgan tavır sergilediği hususunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hem fikiriz" dedi.

Türkiye'nin bu tutumunun, halkının çıkarına olmadığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Amerikan Bakan, bunun için Avrupa ve ABD'nin Ankara'ya karşı birlikte tavır alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Pompeo, Fransa'nın ardından akşam saatlerinde özel jet ile İstanbul'a geçti.

Kaynak: Euronews