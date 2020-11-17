  1. Dünya
  2. Amerika
17 Kas 2020 09:34

Pompeo: Türkiye'nin tavrına karşı Avrupa ve ABD birlikte hareket etmeli

Pompeo: Türkiye'nin tavrına karşı Avrupa ve ABD birlikte hareket etmeli

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ile Amerikan yönetiminin, Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Pompeo, yedi ülkeyi kapsayan yurt dışı turunun ilk durağı Fransa'dayken, Le Figaro gazetesine Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın haberine göre Pompeo, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere işaret ederek, "Türkiye'nin son aylarda oldukça saldırgan tavır sergilediği hususunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hem fikiriz" dedi.

Türkiye'nin bu tutumunun, halkının çıkarına olmadığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Amerikan Bakan, bunun için Avrupa ve ABD'nin Ankara'ya karşı birlikte tavır alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Pompeo, Fransa'nın ardından akşam saatlerinde özel jet ile İstanbul'a geçti.

Kaynak: Euronews

News Code 1890482

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler